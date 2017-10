Sky TV: l'UHD in Germania ed Italia dal prossimo anno, i prezzi

di Sky Europe, parlando nel corso di un evento tenuto al Sony UHD Theater, ha ribadito un concetto che la PayTV aveva già annunciato nel corso della relazione diffusa per annunciare i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno.

A partire dal 2018, infatti, in Italia e Germania arriverà l’offerta Ultra HD grazie al nuovo dekoder Sky Q, ma la cosa più interessante è rappresentata dai prezzi.

Darvey, infatti, ha affermato che il decoder Sky Q, con i relativi servizi, avrà un costo extra di 13,50 Euro al mese, in linea quindi con i prezzi del Regno Unito in cui costa 12 Sterline.

Il dirigente ha anche annunciato l’espansione della programmazione e dell’offerta di contenuti in Ultra HD, che a quanto pare riguarderà non solo gli eventi sportivi dal vivo (tra cui il calcio, che in Europa è estremamente popolare), ma anche festival musicali e spettacoli.

A ciò si aggiungeranno anche contenuti originali di tutti i generi, anche in HDR.