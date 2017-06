Skype cambia look, e ora assomiglia un sacco a Snapchat

Da quandoha messo le mani susei anni fa, non ha mai smesso di innovarlo aggiungendo nuove feature e passando progressivamente dalla tecnologia peer-to-peer al cloud. Oggi arrivano nuovamente importanti modifiche per la piattaforma, chein modo rivoluzionario e acquista un paio di nuove feature interessanti.

La svolta è stata descritta come "la next generation di Skype" e presenta un nuovo design che pone l'accento sulla messaggistica. Skype ovviamente è ben conosciuto per le chiamate audio e video, ma è anche vero che servizi come iMessage, Whatsapp, Messenger e Snapchat hanno cambiato radicalmente il modo in cui comunichiamo quotidianamente, perfino per le conversazioni di lavoro.

La nuova interfaccia di Skype ora include tre sezioni: find, chat e capture. Find permette di cercare un specifico messaggio, o di trovare altri contenuti come un'immagine, un ristorante o addirittura video di YouTube e gif da allegare alle proprie conversazioni. La chat rimane piuttosto simile a quanto abbiamo imparato a conoscere fino ad oggi, con opzioni per emoji e invio file. Sicuramente la novità più interessante è data dalla sezione capture, che -ma pensa un po'- avvicina Skype a Snapchat, seguendo il percorso già fatto proprio da Facebook, messenger, Whatsapp e Instagram.

In poche parole: è possibile scattare una foto o registrare un breve video, per poi aggiungere filtri o sticker e annotarci sopra un messaggio. Suona familiare, no?

Le immagini così create possono essere inviate agli amici, oppure potete aggiungerle ad "Highlights", che per farla breve è fondamentalmente Snapchat stories con l'interessante possibilità di poter interagire sulle storie degli amici con emoticons.

Anche la funzione chiamate ha subito un redesign, con la possibilità di inviare reaction (emoji) durante una chiamata.

Il nuovo look arriverà dapprima su mobile: la versione Android sarà la prima a ricevere l'aggiornamento, mentre iOS, Windows e Mac seguiranno a ruote nelle prossime settimane.