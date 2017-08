[AGG.] Skype down: impossibile inviare messaggi o accedere al servizio di VoIP

Da qualche minuto è praticamente impossibile comunicare su. Sono, infatti, molte le segnalazioni sui vari social network,in primis, da parte di utenti che non riescono ad inviare messaggi attraverso la famosa piattaforma di messaggistica istantanea di

Al momento, però, i motivi di tali disservizi non sono noti, ed il gigante di Redmond non ha diffuso alcun comunicato ufficiale a riguardo.

Le segnalazioni sono molteplici ed arrivano da diverse zone del paese, segno che non si tratta di un disservizio localizzato in una determinata zona. Alcuni, ad esempio, lamentano la completa impossibilità ad accedere all’applicazione, mentre altri pur inviando messaggi non li vedono recapitati o non li ricevono.

Vi terremo aggiornati non appena avremo novità sulla questione, ma nel frattempo vi invitiamo ad inviarci attraverso i commenti eventuali segnalazioni.



Aggiornamento delle 13:58 - il servizio, dopo qualche ora di disservizi, è finalmente tornato disponibile.