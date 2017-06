[AGG.] Skype down a livello mondiale: segnalati problemi con il servizio

Quelli che sembravano essere dei problemi passeggeri, per altro registrati già nella serata di ieri, si sono trasformati in un vero e proprio incubo per i milioni di utenti che quotidianamente utilizzanoper lavoro o semplicemente per connettersi agli amici.

Secondo quanto emerge dalle segnalazioni arrivate sui vari social network, nonostante il servizio di VOIP effettui il login, sarebbe praticamente impossibile scambiare messaggi, e nonostante tutto sulla parte superiore delle conversazioni continua ad essere visualizzato il messaggio “sto aggiornando le conversazioni”.

Inoltre, tutti i contatti risultano essere offline. Si prospetta quindi una giornata di passione per i milioni di utenti che quotidianamente utilizzano Skype.

Da parte di Microsoft ancora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, ma il nuovo logo non sembra portare bene.



Aggiornamento delle 13:38 - il servizio ora sembra essere tornato alla normalità. Nonostante ciò, però, ancora non sono note le cause del disservizio.