Skype non funziona su iPhone 8: segnalati crash e freeze

A quanto pare, infatti, l’ultima versione di Skype non funzionerebbe come dovrebbe sulla nuova generazione di smartphone targati Apple. Molti clienti che hanno acquistato un iPhone 8 o iPhone 8 Plus, infatti, hanno lamentato freeze e crash, ed a quanto pare il tutto avverrebbe a causa di un misterioso bug.

Microsoft, però, sarebbe già a conoscenza del problema e starebbe lavorando su un fix, che sarà pubblicato nel minor tempo possibile: “siamo a conoscenza dei problemi riguardanti gli utenti che hanno installato Skype sui nuovi iPhone 8, i quali non riuscirebbero a connettersi. I nostri sviluppatori stanno studiando attivamente il problema e speriamo di risolverlo nel minor tempo possibile. Abbiamo già sviluppato una correzione e stiamo effettuando dei test interni prima di procedere al rilascio pubblico” si legge in un breve comunicato diffuso.