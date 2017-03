Skype per Mac ora supporta la Touch Bar

La principale novità introdotta lo scorso anno daper la linea diè sicuramente rappresentata dalla, la barra interattiva che ha preso il posto dei classici tasti funzione nella parte superiore della tastiera.

Col passare del tempo, sempre più sviluppatori stanno aggiornando le loro app per permettere agli utenti di sfruttare la funzione.

Ieri è toccato a Microsoft, che a qualche settimana dal rilascio dell’aggiornamento per Office 2016 che di fatto introduceva il supporto alla Touch Bar, ha iniziato la distribuzione della build 7.48 di Skype.

Dopo l’installazione, il servizio di VOiP mostrerà i controlli per le chiamate direttamente nella Touch Bar: i pulsanti permetteranno agli utenti di silenziare il microfono, attivare la videocamera durante una telefonata ed ovviamente di riagganciare. Sul bordo sinistro, invece, verrà mostrato il nickname e la foto profilo dell’interlocutore.

Oltre al supporto alla Touch Bar, Skype 7.48 per Mac include anche dei bug fix generali, su cui però non sono state rivelate molte informazioni.