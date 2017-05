Snapchat aggiorna l'app e rinnova la sfida ad Instagram

ha lanciato un importante aggiornamento per la propria applicazione mobile, che ora include una serie di nuovi strumenti che scateneranno sicuramente la creatività degli utenti, ma allo stesso modo rinnova la sfida ad, che ormai si è imposto in un mercato precedentemente dominato da

Da ora infatti gli utenti sarà possibile disegnare sulle fotografie e video con le emoji, ma è stata anche aggiunta una gomma magica che rimuove gli oggetti dagli scatti e li riempie con l’ambiente circostante, una sorta di timbro clone. La modifica più importante però riguarda senza dubbio l’autodistruzione dei messaggi, che su richiesta del mittente potrà avvenire in un’intervallo tra gli 1 ed i 10 secondi, ma ora è possibile anche impostare l’intervallo “senza limiti”, toccando l’icona con il simbolo dell’infinito.

Snapchat ha inoltre introdotto anche i video loop: registrando un video e toccando l’icona dedicata, sarà possibile far ripetere il filmato all’infinito, fino a quando l’amico non lo chiude. Una sorta di Boomerang di Instagram.

I nuovi strumenti sono disponibili sull’app per iOS ed Android da oggi.