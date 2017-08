Snapchat: l'obiettivo è acquistare una società specializzata in droni

guarda oltre l’instant messaging. Secondo quanto rivelato da TechCrunch, infatti,, ovvero la società che controlla la piattaforma, starebbe puntando all’acquisto di una società cinese specializzata nella produzione di droni.

Si tratta di Zero Zero Robotics, ed è diventata famosa per aver sviluppato un drone in grado di utilizzare il riconoscimento facciale per scattare le foto in volo ai proprietari. L’offerta di Snap, però, dovrebbe aggirarsi tra i 150 ed i 200 milioni di Dollari per convincere i dirigenti della controparte a vendere la società.

Non è la prima volta che Snap si interessa al settore dei droni, ormai divenuto una gallina dalle uova d’oro per molte delle compagnie che operano nel settore tecnologico. All’inizio dell’anno, infatti, la creatura di Evan Spiegel aveva completato l’acquisto di CTRL Me Robotics, anch’essa specializzata nello sviluppo e costruzione di droni.

Al momento non sappiamo se sia già stata intavolata una trattativa o meno.