Snapchat: il nuovo aggiornamento introduce le schede contestuali

sta introducendo una nuova funzionalità che migliorerà di molto l'esperienza utente. Si chiamano "" e ci permetteranno di avere maggiori informazioni sugli Snapchat dei nostri amici.

Le "Context Cards" promettono di migliorare e di rivoluzionare l'esperienza utente. Sono un nuovo modo per scoprire ulteriori informazioni su qualsiasi Snap condiviso dagli utenti, fornendo accesso a informazioni come le recensioni dei ristoranti, le prenotazioni, la richiesta di un autista Uber, le informazioni del locale, ad esempio il numero di telefono o gli orari di apertura e altro ancora.

Le schede contestuali possono essere visualizzate in qualsiasi Snap che però abbia il tag della posizione, che può essere aggiunto se un'impresa ha un proprio tag.

Gli utenti accederanno alle schede contestuali tramite la parola "Altro" che ora appare in fondo allo Snap. Essa rivela dei contenuti aggiuntivi, come la posizione del locale, le recensioni dei ristoranti di TripAdvisor e Michelin o la possibilità di prenotare un tavolo. Gli utenti potranno anche chiamare un autista Uber per arrivare a destinazione.

La funzione sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda su iOS e Android al lancio, ulteriori paesi sono ancora da annunciare.