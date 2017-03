Snapchat: il titolo chiude in calo per il secondo giorno consecutivo

Dopo un debutto in borsa piuttosto positivo, il titolo diha chiuso per il secondo giorno consecutivo in calo. La notizia è stata riportata dallo USA Today, secondo cui nella giornata di ieri il titolo ha registrato un calo del 9,8%, a 21,44 Dollari ad azioni.

Durante i primi due giorni di contrattazioni, Snapchat ha guadagnato il 56%, mentre lunedì ha chiuso in calo del 12%.

Al momento del debutto, le azioni di Snapchat avevano un costo singolo di 17 Dollari, che ha anche toccato quota 24 Dollari nella giornata di giovedì.

L’arrivo di Snapchat a Wall Street è solo l’ultimo di una lunga serie di compagnie della Silicon Valley che negli ultimi tempi si sono quotate in borsa. Negli ultimi anni abbiamo infatti assistito all’approdo di Facebook, nonostante i problemi iniziali, e Twitter.