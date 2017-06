Sneakers targate Apple in vendita da 15.000 Dollari su eBay

è diventato, col passare degli anni, un marchio che esula dai normali confini della tecnologia. A dimostrazione di ciò, e della potenza del brand, arrivano oggi le scarpe da ginnastica targate, che saranno messe all’asta su eBay l'11 giugno a 15.000 Dollari.

Le scarpe risalgono ai primi anni 90, quando Apple aveva intenzione di debuttare nel settore dell’abbigliamento con felpe ed, appunto, scarpe.

Come si può vedere in calce, le sneakers dispongono del logo Apple arcobaleno ed il loro prezzo è particolarmente alto in quanto si tratta di un prodotto raro, che non ha mai visto la luce nei negozi dal momento che è un semplice prototipo.

Heritage Auctions si dice certo del fatto che il valore stimato è di 30.000 Dollari, ma come sempre in questi casi il prezzo lo farà il mercato e l’offerta.