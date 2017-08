Sono in vendita da oggi gli smartwatch per Android di Diesel, costano 329€

Gliperdel popolare brand di modasono in vendita a partire da oggi. Per il prezzo di 329€ Diesel offre un orologio con android watch dotato di caratteristiche di tutto rispetto, vediamo assieme quali.

Il nome dell´orologio é Diesel On Full Guard, e quello messo in vendita oggi é il primo di una serie di orologi tutti basati su Android Wear. Il modello in questione é dotato di case nero e cinturino in pelle. Ma sono presto in arrivo anche altri modelli, quattro in totale: due con cinturini in pelle nera, uno con cinturino metallico color oro e, quindi, un ultimo con cinturino metallico nero.

Il cuore degli smartwatch di Diesel ad ogni modo sará sempre lo stesso: un processore Qualcomm snapdragon Wear 2100. Il case da 48mm é dotato di una resistenza IP67 all´acqua e alla polvere. Diesel, inoltre, promette una giornata intera di autonomia.

Diesel rilascerá anche una companion app per Android che si chiamerá T–ON–I, Time, Organizing, Notification, Intelligence".