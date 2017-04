Sonos annuncia una collaborazione con i Gorillaz

, brand leader nella produzione di sistemi Hi-Fi wireless per ambienti domestici, annuncia la collaborazione con la band Gorillaz per la realizzazione di tre Spirit Houses inaugurate in occasione del tanto atteso e imminente nuovo album “”.

All’interno di questi spazi i fan potranno entrare virtualmente nella casa della loro band preferita tramite un’esperienza coinvolgente che dà vita - visivamente e acusticamente - al mondo dei Gorillaz attraverso la nuova Sonos PLAYBASE, il più recente speaker della linea home theater di Sonos.

A partire dal 21 aprile e per tutto maggio, Sonos e i Gorillaz trasformeranno alcuni spazi spogli di Brooklyn (21-23 aprile), Berlino (28-30 aprile) e Amsterdam (6 maggio) nelle Gorillaz Spirit Houses, location che ospiteranno esibizioni ed esperienze real-life dei componenti della band Murdoc, 2D, Russel e Noodle tramite installazioni fisiche e tecnologie evolute di projection mapping.

“I Gorillaz sono artisti visionari che da sempre ignorano i limiti posti da mezzi o formati”, afferma Dmitri Siegel, Vice President Global Brand per Sonos. “Il lancio del loro primo album dopo ben sette anni rappresenta un momento particolarmente importante per gli appassionati e noi siamo entusiasti di poter invitare le persone a prender parte a questa nuova esperienza grazie a Sonos”.

L’ingresso a tutte le Sonos e Gorillaz Spirit Houses è gratuito. I fan possono registrarsi qui: www.sonos.com/gorillaz.