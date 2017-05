Sonos Playbase, audio immersivo per la finale di Champions League

Se non potrete vedere dal vivo uno degli incontri sportivi più seguiti della stagione, ovvero la finale di Champions League tra, brand leader nella produzione di sistemi Hi-Fi wireless per la casa, vi permetterà se non altro di portare un po’ del sound tipico dello stadio direttamente a casa vostra.

Grazie a Playbase, l’ultima novità Sonos della famiglia Home Sound System wireless in grado di offrire un audio straordinario quando la TV è accesa e musica costante quando invece è spenta, infatti, potrete accogliere i vostri ospiti con una playlist da vero top player e poi “ascoltare” il campo di gioco, i cori dalle tribune e le voci dei protagonisti da bordocampo.

Con soli 58 mm di altezza e 10 driver con amplificatori dedicati - 6 mid-range, 3 tweeter e un woofer - Playbase offre quanto di meglio ci si possa aspettare da uno speaker Sonos, incluso l’accesso a oltre 80 servizi musicali. Speaker sottile, potente, straordinariamente semplice, progettato per “scomparire” in casa e realizzato nella propria interezza da Sonos, bilancia in maniera unica design, acustica, wireless e software garantendo performance sonore di livello superiore. Ispirata dal fatto che il 70% delle TV viene posizionato sopra a un mobile e non montato a parete, Playbase è stata progettata per essere adattarsi ai modi in cui le persone vivono in casa.

La finale UEFA Champions League sarà quindi un’occasione perfetta per riunire amici, parenti, super tifosi o semplici amanti dello sport e far vivere loro un’audio experience da veri campioni. E quindi, in bocca al lupo ai pretendenti al titolo e che vinca il migliore!

Playbase è disponibile nelle colorazioni bianca o nera (ed è solo un caso…) al prezzo consigliato di € 799.