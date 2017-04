Sony ha appena annunciato la sua fotocamera più potente di sempre

ha annunciato oggi la fotocamera fullframe mirrorless per professionisti più avanzata attualmente disponibile sul mercato, la. Decisamente una bella sfida a Canon e Nikon.

La Sony A9 avrà un sensore full-frame CMOS da 24.2 megapixel e 693 punti di autofocus. L'A9 permetterà di registrare video in 4K, con un stabilizzatore a cinque assi integrato, slot per due SD card e addirittura una porta ethernet. Il prezzo, almeno per gli USA, sarà di 4500$.

La feature più interessante è sicuramente quella di scatto continuo, che permetterà scatti fino a 20 frame per secondo, per un massimo di 362 JPEG in successione (o 241 RAW). Si tratta di una feature davvero mostruosa.

La velocità dell'otturatore è di 1/32,000 secondi e Sony dichiara che i 693 punti di autofocus coprono circa il 93% del frame; per aiutare i fotografi ad impostare al meglio lo scatto il device ha un joystick sul retro dedicato interamente alla selezione dei punti di autofocus.

Inoltre la compagnia ha dichiarato che il sensore dell'A9, l'Exmor RS CMOS è il primo del suo tipo a livello mondiale, dal momento che permette una velocità di calcolo pari al doppio di quella della precedente fotocamera più potente di Sony.