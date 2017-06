Sony KOOV: il robot pensato per i bambini può essere finanziato su Indiegogo

è il nuovopensato per l'educazione died è ora in finanziamento sulla piattaforma Indiegogo. Il robot modulare potrà essere controllato e programmato con una companion app che include oltre 30 ore di video tutorial pensati per insegnare le basi della programmazione ai bambini.

In un certo senso, come fa notare Slasher.com, si tratta di una risposta di Sony alla linea LEGO Mindstorms che da anni sforna robot in mattoncini pensati esattamente per lo stesso scopo: dare ai giovanissimi dei rudimenti di robotica, anche se nel caso di Lego il target anagrafico è leggermente più alto.

KOOV vuole insegnare ai ragazzini non soltanto come funziona un robot ma anche le basi elementari della programmazione, grazie ad un app che include lunghi tutorial (30 ore di lezione circa con step da seguire passo per passo per imparare) e si basa su un linguaggio simile a Scratch e Alice, due dei più popolari linguaggi di programmazione per i più giovani.

Sony ha presentato per la prima volta KOOV l'hanno scorso e in teoria avrebbe dovuto lanciarlo sul mercato già durante l'estate 2016. Sebbene il kit sia già disponibile in Giappone, solo adesso Sony ha annunciato un lancio anche in Nord America. La scelta della piattaforma di crowdfunding Indiegogo è chiara: i soldi ci sono, ovviamente –non stiamo parlando di una compagnia emergente– ma si vuole capire bene quali possono essere i feedback dei genitori occidentali. KOBO ha raggiunto al momento circa 10.000 dei 100.000€ richiesti. Al raggiungimento del goal sarà già più chiaro se esiste un mercato per KOOV. Trovate la pagina indiegogo del prodotto a questo link.