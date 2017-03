Sony Mobile presenta Xperia L1

oggi svela, uno smartphone sottile con un ampio display HD da 5,5” e dalle performance fluide, il tutto ad un prezzo accessibile.

“Xperia L1 è uno smartphone che unisce forma e funzionalità” spiega Tsutomu Sato, Direttore of Global Product Marketing di Sony Mobile Communications. “Combina un display immersivo con performance fluide e l’iconico design Sony, che gli utenti saranno orgogliosi di mostrare.”

Xperia L1 ha un look premium sottile e un ampio display HD da 5,5” per un’esperienza immersiva e coinvolgente, sia che si fruisca di contenuti a casa o in mobilità.

Tutto questo avvolto dall’inconfondibile design Sony: una bellissima linea arrotondata che rende l’utilizzo ancora più piacevole.

Xperia L1 sarà disponibile nelle classiche colorazioni Nero e Bianco e, in alcuni mercati selezionati, anche nella variante Rosa– tutte con bellissime finiture.

Alla base delle performance fluide di Xperia L1 c’è una piattaforma Quad-core con capacità 4G LTE, che abilita un’esperienza veloce e senza interruzioni.

Anche scaricare e salvare i contenuti è semplice, grazie a una memoria espandibile attraverso microSD card fino a ben 256 GB, in grado di contenere immagini e video in tutta sicurezza. Inoltre, la funzionalità “Smart Cleaner” lavora con discrezione “dietro le quinte” per assicurare la massima potenza disponibile su Xperia L1 in qualsiasi momento – rimuovendo automaticamente i processi inutilizzati e i dati nella cache, per un’esperienza fluida e un device a più lunga durata.

Xperia L1 dispone della tecnologia “Xperia Actions” di Sony Mobile per adattare con reattività le impostazioni e le funzionalità del device in base a dove ci si trova – ad esempio la modalità “Good Night” imposterà automaticamente il device su “Non disturbare”, abbassando la luminosità del display e assicurandosi che non ci sia alcuna interruzione durante la ricarica. Introdotto nel 2016, “Xperia Tips” è un assistente personale che si adatta alle preferenze dell’utente per fornire suggerimenti rilevanti e tempestivi e ottenere il massimo da Xperia L1.

Xperia L1 sarà disponibile in alcuni mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa, Asia, Nord America e Sud America a partire da fine aprile 2017.