Sony presenta un tablet e-ink da 13.3' dal costo di 719$

Gli schermifavoriscono la lettura affaticando meno l’occhio e mostrando caratteri che sembrano praticamente stampati sul pannello, per un comfort decisamente superiore ai display LCD-OLED.

Sony, dopo il lancio della variante precedente DPT-S1, sempre dotata di schermo e-ink, ha ora in serbo la sua evoluzione, un prodotto da 13.3” con un display ancora più definito che in passato, grazie alla risoluzione di 1650x2220, indirizzato agli utenti professionali che leggono molti file pdf. Si tratta dell’unico formato gestibile da questo tablet, che tuttavia attraverso il software per PC Digital Paper App riesce a convertire i documenti e le pagine web in un formato sfruttabile dal tablet.

All’interno troviamo un processore Marvel IAP140 e 16 GB di memoria. Da segnalare anche la presenza di un pennino per prendere appunti direttamente sullo schermo. Al momento, la commercializzazione è prevista solo per il mercato giapponese a partire dal 5 giugno.