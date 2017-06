Sony ricomincerà a stampare dischi in vinile (perché sono molto trendy)

ha in mente di stampareper la prima volta dal 1989. I dischi sarano prodotti in una fabbrica nel sud-ovest di Tokyo con la release dei primi album in vinile fissata per Marzo del 2018. Gli album interessati dall'iniziativa non sono ancora noti, si parla di classici della musica giapponese ma anche di musica contemporanea.

La compagnia smise di produrre vinili circa 30 anni fa, per concentrarsi sui CD. Comprensibilmente. Eppure l'anno scorso i vinili hanno raggiunto un record di vendita che non si vedeva da decenni grazie ad un ricco mercato di "appassionati di musica" (o forse semplicemente di hipster), e questo è il motivo per cui molte major stanno riprendendo in mano il vecchio glorioso (e oggettivamente affascinante) formato.

Curiosamente, Sony ha dichiarato di avere un po' di difficoltà nel trovare ingegneri in grado di produrli. Del resto la qualifica di "esperto nella produzione di vinili" non si vede nei CV dei neolaureati da un bel po' di lustri...