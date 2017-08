Sony svela i dettagli relativi al lancio europeo del TV Bravia OLED 4K HDR A1

La gamma di televisoridiassicura un’esperienza visiva superiore, grazie all’eccellente qualità d’immagine e all’impareggiabile resa dei neri della tecnologia OLED, ottimizzata dal processore 4K HDR X1 Extreme di, che ne espande le potenzialità per riprodurre straordinarie immagini in 4K HDR.

La serie supporta HDR10, HLG e Dolby Vision (aggiornamento del firmware disponibile entro la fine dell’anno) per poter accedere ai cataloghi di contenuti HDR in continua espansione. Analogamente ai modelli da 55” e 65”, il televisore BRAVIA OLED A1 da 77” presenta la rivoluzionaria tecnologia Acoustic Surface, che trasforma lo schermo in uno speaker, e un inconfondibile design privo di base di supporto. Grazie agli oltre 8 milioni di pixel auto-illuminanti, la serie TV BRAVIA OLED 4K HDR A1 arricchisce nettamente l’esperienza visiva, offrendo una resa dei neri senza uguali, colori intensi e autentici, contrasti dinamici, immagini prive di qualsiasi sfocatura e un ampio angolo di visione.

I televisori BRAVIA OLED 4K HDR A1 integrano Android TV, la piattaforma che offre film, programmi e migliaia di applicazioni per godere della TV satellitare e via cavo, scaricare contenuti e giocare, senza uscire dal salotto di casa. Gli amanti della televisione potranno guardare programmi e film da Google Play Movies & TV, Netflix, Amazon Video, YouTube e altri canali.

In aggiunta, i clienti che acquisteranno il nuovo televisore BRAVIA OLED A1 da 77” o qualsiasi televisore Android BRAVIA 2017 riceveranno un pacchetto Google Play. A partire dal prossimo autunno, gli utenti avranno a disposizione un accesso a Google Play Music della durata di 3 mesi, uno speciale pacchetto di ottimizzazione per Real Racing 3 di EA e potranno scegliere un film in formato 4K UHD da Google Play Movies & TV fra una selezione di grandi successi come “Spider-man: Homecoming”.