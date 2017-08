Sony svela il nuovo Xperia XZ1 , disponibile da fine settembre con Android Oreo

annuncia oggi due nuove aggiunte alla sua gamma flagship:. I due dispositivi si caratterizzano per l’innovativa fotocamera Motion-Eye, i migliori display per offrire immagini bellissime.

Xperia XZ1, inoltre, monta un display HDR e offre un’esperienza audio premium, grazie all’audio ad alta risoluzione. Sia Xperia XZ1 sia Xperia XZ1 Compact combinano potenza di calcolo avanzata con velocità di download eccezionali, il tutto racchiuso in un design premium senza tempo.

Xperia XZ1 dispone della più innovativa fotocamera Motion-Eye studiata partendo dal know-how sviluppato da Sony per le fotocamere “α” e Cyber shot, per cogliere attimi di vita come nessun altro smartphone sa fare. Il suo sensore ExmorRS dotato di memoria aggiuntiva porta la fotografia a un livello superiore e garantisce un’eccezionale qualità di immagine. È possibile creare video incredibili partendo dai momenti della quotidianità e registrando alla velocità di 960 fotogrammi al secondo, che si trasformano in splendidi video in Super slow motion. Inoltre, la nuova funzionalità Predictive Capture fa ulteriori progressi e inizia automaticamente il buffering delle immagini quando individua un movimento o un semplice sorriso, prima ancora che si scatti. In questo modo, è possibile trovare il momento perfetto – che in altre occasioni rischia di andare perduto – da una selezione che comprende fino a quattro immagini. La nuova funzionalità Autofocus burst, inoltre, segue in maniera intelligente il soggetto della foto, aggiustando il focus per garantire scatti in movimento sempre a fuoco. Infine, la fotocamera frontale da 13 megapixel con sensore da 1/3” e flash sul display consente di scattare selfie fantastici in qualsiasi condizione di luce.

A conferma della costante attenzione per l’innovazione nel mondo mobile, Sony Mobile presenta 3D Creator, l’esclusivo algoritmo proprietario di Sony per la scansione di oggetti in 3D, aprendo così la strada a nuove opportunità creative. Per la prima volta uno smartphone può realizzare in pochi istanti scansioni 3D di oggetti in alta qualità, scegliendo tra quattro modalità di scansione: testa intera, volto, cibo e oggetto generico. Ogni modalità ha la propria guida personalizzata per i diversi utilizzi possibili e – al termine della scansione – è possibile utilizzare un’ampia varietà di opzioni divertenti. Sia che si voglia condividere con i propri amici sticker 3D tramite le principali app di messaggistica o li si voglia caricare su una community 3D come Sketchfab, è possibile dare vita alla propria scansione, trasformandola in un avatar da utilizzare nel menu di effetti AR della fotocamera, in app di terze parti o come wallpaper live, o addirittura stamparlo in 3D per realizzare un souvenir unico. All’interno dell’app 3D Creator è possibile selezionare il tasto “Scopri di più” per approfondire le opportunità creative disponibili su Google Play, esplorando un più ampio ecosistema 3D in continua crescita.

La combinazione delle esclusive tecnologie Sony consente ai dispositivi Xperia di offrire agli utenti opportunità di intrattenimento altamente immersive, di cui Xperia XZ1 è un perfetto esempio. Utilizzando la tecnologia TV BRAVIA, Xperia XZ1 regala colori più vivi e maggior contrasto, per immergersi nei film e nei contenuti video preferiti con estremo realismo, grazie anche alla presenza di HDR (High Dynamic Range) sul suo display Full HD da 5.2”. Altre tecnologie includono il display TRILUMINOS per mobile, X-Reality TM per mobile e Dynamic Contrast Enhancer, che lavorano insieme per offrire immagini nitide, dettagliate e luminose.

L’esperienza audio di Sony consente, inoltre, di perdersi con Xperia XZ1 nell’esperienza dell’autentico audio ad alta definizione, percependo anche i minimi dettagli della traccia musicale come se si fosse nella stessa stanza con l’artista preferito. Grazie alla tecnologia Sony DSEE HX è possibile godersi al meglio la propria musica, grazie alla capacità del device di avvicinare la qualità di qualsiasi brano all’alta definizione. Inoltre, si possono vedere film e ascoltare contenuti musicali anche senza utilizzare le cuffie ma affidandosi agli avanzati speaker stereo con tecnologia S-Force Front Surround, che garantiscono il 50% di pressione sonora in più rispetto ai precedenti modelli Xperia. Inoltre, la tecnologia Digital Noise Cancelling (DNC) integrata riduce il rumore esterno fino al 98% quando combinata all’utilizzo di cuffie DNC, per un ascolto indisturbato.

Ogni aspetto di Xperia XZ1 è studiato sulle esigenze degli utenti ed è racchiuso in un design senza tempo realizzato con la maestria di Sony. Il dispositivo si caratterizza per la sua loop surface, distintiva dei prodotti flagship, e per il corpo in metallo, per un look premium sottile e una maneggevolezza perfetta. L’esterno è stato concepito pensando a un utente attivo ed è quindi solido nell’utilizzo contro gli agenti esterni. Analogamente, anche l’interno dello smartphone è stato progettato per assicurare la massima robustezza: Xperia XZ1 è quindi resistente all’acqua, alla polvere e rinforzato grazie al display Corning Gorilla Glass 5. Per un’esperienza e una sicurezza personalizzate, il lettore di impronte digitali riconosce l’utente in maniera veloce e intuitiva.

Il nuovo smartphone sarà disponibile in quattro nuove colorazioni, tutte ispirate dalla luce naturale e dagli splendidi toni che il cielo assume all’alba: Moonlit Blue, Venus Pink, Warm Silver e il classico Black. Per una scelta di look unica e distintiva, le nuove cuffie Sony h.ear (pronunciato “hear”) – h.ear on 2 Mini Wireless, h.ear on 2 Wirelss NC e h.ear on 2 Wireless – saranno disponibili negli stessi colori per abbinarsi perfettamente ai nuovi smartphone Xperia.

Xperia XZ1 è supportato dalla piattaforma mobile all’avanguardia Qualcomm Snapdragon 835 con modem X16 LTE, progettato per offrire velocità di download Gigabit LTE estremamente veloci (fino a 1Gbps) e prestazioni al top per godersi uno stile di vita moderno, sia per il lavoro sia per il divertimento. La piattaforma mobile Snapdragon 835 è stata ideata per supportare splendide grafiche, prestazioni superiori e migliore efficienza. È perfetta per un’esperienza di gioco altamente interattiva e senza interruzioni con i giochi PlayStation®4 preferiti, grazie all’utilizzo di PS4 Remote Play. Inoltre, il trasferimento di file è super-rapido grazie alla connessione USB 3.1, che è dieci volte più veloce di quella USB 2.0, con una velocità di trasferimento fino a 5Gbps.

Durante i giorni di maggior stress del dispositivo il sistema Smart Stamina lavora per assicurare all’utente la carica necessaria, stimando la durata della batteria secondo il suo utilizzo abituale. E, per combattere il timore che lo smartphone si spenga, è possibile attivare la modalità Stamina, che consente di ridurre i consumi energetici, così che la batteria possa durare di più. Infine, le tecnologie di ricarica Battery Care e Qnovo Adaptive Charging aiutano a mantenere in buono stato la batteria e aumentarne la durata dell’intero ciclo di vita.

Sony Mobile presenta oggi anche il suo Xperia XZ1 Compact. Portando la categoria di smartphone compatti a un livello superiore, il nuovo Xperia rappresenta l’essenza delle ultime tecnologie Sony e racchiude in un comodo display da 4.6” la fotocamera Motion Eye con i video in Super slow motion, la funzionalità 3D Creator, una fotocamera frontale con un super grandangolo e un’esperienza audio premium.