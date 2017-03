Sony: trapela il prezzo delle TV 4K Ultra HD Bravia A1 OLED

ha presentato al CES 2017 di Gennaio i televisori, senza però svelare il prezzo che avranno nel momento in cui raggiungeranno i negozi. Oggi, grazie ai ragazzi di HD Guru, sono trapelate delle nuove informazioni sulle TV.

La linea sarà distribuita in tre dimensioni: il modello da 44 pollici, KD-55A1E, avrà un prezzo di 3.999,99 Dollari, la versione da 65 pollici KD-65A1E costerà 5.499,99 Dollari e quella da 77 pollici KD-77A1E costerà 14.999,99 Dollari. I modelli da 55 e 65 pollici saranno disponibili presso i rivenditori Sony autorizzati in tutto il mondo a partire dal 10 Aprile, mentre il modello da 77 pollici arriverà solo a settembre.

Tutti gli schermi saranno piatti e non includeranno il supporto al 3D, mentre è confermato il supporto all’HDR, ormai diventato uno standard per il settore. Il comparto connettività sarà composto da quattro ingressi HDMI 2.0 con HDCP 2.2, una porta Ethernet, una porta RS-232, cavo per l’antenna e le cuffie, un’uscita audio ottica e 3 porte uSB