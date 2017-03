Sony Xperia contro Smartphone Android Vaio

C'era una volta la divisione Notebook di Sony dal nome, venduta nel 2014 in seguito alla crisi del mercato notebook. Sotto latale marchio è tornato a galla e oggi vuole introdursi nel mercato smartphone annunciando il, una versione convertita ad Android del primissimo Vaio Phone Biz, inizialmente funzionante su sistema operativo Windows 10 Mobile.

Sebbene sia cambiato il software, l'hardware è rimasto il medesimo, caratterizzato da uno SnapDragon 617, uno schermo da 5.5 pollici con risoluzione 720p e 3GB di RAM, oltre che dal supporto di ben due sim contemporaneamente.

Sebbene le vendite di Sony nel mercato smartphone non siano delle più rosee al momento e data l'esperienza prettamente stock di entrambi i contendenti, questo Vaio A non rappresenta una concorrenza così spietata e brutale, soprattutto data la sua commercializzazione unicamente sul territorio Giapponese, dove Sony detiene il secondo posto come market share dietro ad Apple.