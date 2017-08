Sony Xperia XZ: taglio di prezzo negli USA. Ecco perché è una buona notizia

I Sony Xperia, pur rappresentando sicuramente dei prodotti estremamente interessanti, hanno sempre avuto un prezzo elevato, al punto da essere fuori mercato considerando quanto offerto dalla concorrenza. A questo si aggiungono un paio di limiti presenti nella versione USA che finiscono per "castrare" il device. Ora le cose potrebbero cambiare.

Sony ha deciso di tagliare di 100€ il prezzo dell'Xperia XZ Premium, portandolo alla cifra più che accettabile di 699€. Sony ha sempre giustificato il prezzo di fascia alta puntando tutto sul suo schermo HDR. Proprio di recente Netflix ha esteso il catalogo in HDR all'Xperia XZ Premium rendendolo, di fatto, il secondo smartphone a poter godere del catalogo della piattaforma in altissima definizione.

Eppure gli 800$ iniziali apparivano davvero sproporzionati, considerando che i principali competitor alla fine offrivano specifiche simili per circa 700€. A questo si aggiunge il fatto che i Sony Xperia in America sono sprovvisti del lettore delle impronte digitali, probabilmente per dei problemi riconducibili a brevetti. Per carità, l'hardware rimane e molti utenti hanno fatto ricorso a custom ROM per ovviare al problema. Ma rinunciare alla garanzia per un device tanto costoso non fa certo parte di quel genere di cose che molti utenti sono disposti a fare.

Ora le cose cambiano radicalmente, la scelta di portare l'Xperia XZ Premium in linea con gli attuali prezzi di mercato ha tutte le carte in tavola per dare una sana boccata d'ossigeno a questo device. Dopotutto stiamo comunque parlando di uno smartphone top di gamma che una bella dose di carisma la ha, se poi si aggiunge il supporto al catalogo 4K HDR di Netflix un certo appeal non manca.