Sorpresa rovinata: una foto ha immortalato il misterioso semi-truck di Tesla?

Doveva essere rivelato ufficialmente il prossimo 26 Ottobre stando agli ultimi rumor, purtroppo (o per fortuna?) pare che la sorpresa sia stata rovinata. Una foto che sta circolando sul web sembrerebbe ritrarre proprio il camion elettrico di

Stando ai rumor circolati fino ad oggi, il camion di Tesla sarebbero in grado di offrire un’autonomia di 200-300 miglia con una singola carica, pari a 320-480 chilometri. Numeri che ovviamente oscilleranno a seconda del carico trasportato, andando a collocare questo autoarticolato nella fascia di quelli pensati per le medie distanze.

In precedenza Elon Musk in persona aveva mostrato sul proprio account Twitter un teaser del semi truck, quindi un'idea generale sulle linee e sulla silhouette del veicolo già ce l'abbiamo. Idea che nella foto condivisa (e poi cancellata) su Reddit trova una conferma: la somiglianza c'è tutta, e, salvo sorprese, quello immortalato potrebbe seriamente essere il futuro semi-truck elettrico di Tesla.



Tesla ha lavorato a lungo a questo progetto, collaborando con più realtà possibili per assicurarsi che il risultato finale sia il più vicino possibile alle esigenze dei futuri potenziali clienti. Musk nel corso di uno degli ultimi incontri con gli azionisti aveva annunciato che la compagnia ha avviato un proficuo dialogo con alcuni di essi. "I più importanti acquirenti della nostra Tesla a "peso massimo" ci stanno aiutando ad assicurarci che la vettura sia calibrata specificatamente per le loro necessità", aveva, infatti, commentato in quell'occasione.

Trovate la presunta foto del semi-truck EV di Tesla in calce a questa notizia.