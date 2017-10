Sorveglianza di massa: Governo dà l'ok a legge contro la privacy dei cittadini

In sordina, senza nessuna reazione da parte di stampa generalista e opinione pubblica, il Senato ridendo e scherzando ha dato l'ok a due disposizioni destinate ad uccidere la. Una obbliga ia conservare le informazioni sulla nostra navigazione per il periodo assurdo di sei anni, l'altra dà super-poteri all'

Il Governo, per questo ddl che reca –tra le altre– la firma del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha scelto l'iter legis abbreviato. Procedura che, di fatto, riduce significativamente i tempi di approvazione della norma –limitando a zero il dibattito parlamentare, relegato alle sole Commissioni– e impedisce la possibilità di presentare emendamenti, le proposte di modifica al disegno di legge ad opera di parlamentari di maggioranza e opposizione.

Questo perché le due disposizioni sono state inserite nell'ambito dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. A lanciare l'allarme per primo è l'avvocato esperto di privacy Fulvio Sarzana sull'edizione online del Fatto Quotidiano.

Due le disposizioni incriminate: una obbliga i provider a mantenere accurato registro delle attività online di ogni abbonato per il periodo mostruoso di sei anni. L'altra dà potere di intervento cautelare all'AGCOM. In soldoni: ora potrebbe, senza processi con relative garanzie giuridiche, impedire l'accesso a determinati contenuti internet. Un compito delicato che in precedenza spettava ai giudici, con tutte le garanzie procedurali che questo comportava.

E per quanto riguarda i registri che ora dovranno essere conservati e che includeranno minuziosamente ogni singola nostra attività online, a partire dalle chat e dalle cronologie internet? Chi non ha nulla da nascondere non abbia nulla da temere? Manco per idea, perché il rischio è che questi dati –che poi, altro non sono che una proiezione della nostra vita vera e propria– diventino un bersaglio facilissimo per gli hacker e per i malintenzionati. Insomma, una mina pronta ad esplodere in qualsiasi momento, con il rischio di distruggere la privacy di milioni di persone.

Non mancano, ovviamente, proteste da parte di esperti e organizzazioni non proifit, come la Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili.