Sostituire lo schermo di un iPhone costerà 20 Dollari in più

ha silenziosamente aumentato il costo di riparazione per gli schermi rotti sued. La modifica è stata notata dagli utenti Reddit nel corso del fine settimana, secondo cui l’aumento si attesterebbe sui 20 Dollari per gli ultimi dispositivi rilasciati.

Ciò vuol dire che per sostituire uno schermo su iPhone 6s ed iPhone 7 costerà 149 Dollari e non più 129 Dollari, mentre su iPhone 6s Plus ed iPhone 7 Plus il prezzo è stato portato da 149 a 169 Dollari. Ovviamente, i nuovi prezzi di 149 e 169 Dollari si applicheranno anche ai nuovi iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, che saranno disponibili nei negozi nel corso del fine settimana, mentre ancora non si hanno indicazioni sui prezzi per l’iPhone X.

Questi costi si applicano solo a coloro che hanno un iPhone non coperto da AppleCare+, il cui costo è aumentato per i cellulari più grandi ed ora è di 129 Dollari per iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus ed iPhone 8 Plus, mentre su iPhone X costerà 200 Dollari.

Ricordiamo che AppleCare+ prevede le prime due sostituzioni a 29 Dollari, indipendentemente dal dispositivo in possesso.