SpaceX: due lanci del razzo Falcon 9 in 48 ore, un successo! (Video)

È stato un fine settimana di fuoco quello appena trascorso per, che ha visto il razzo riutilizzabilefare ben due viaggi nel giro di 48 ore.

Si tratta di un risultato importante per la compagnia di Elon Musk, che conferma ancora una volta la bontà delle tecnologie impiegate in questo mezzo di trasporto spaziale. Il primo vettore è partito dalla Florida, ha compiuto la sua missione ed è stato poi prontamente recuperato, mentre il secondo ha spiccato il volo in California e anche questo non ha avuto problemi di sorta durante la missione, nonostante le condizioni meteo avverse. I due lanci hanno portato in orbita in tutto 11 satelliti, uno per una compagnia di telecomunicazioni bulgara e uno con a bordo 10 satelliti Iridium Next. Si tratta di un altro successo per la compagnia di Musk, un successo che porterà vantaggi sia alle iniziative private che a quelle delle agenzie spaziali nazionali, abbassando i costi di accesso allo spazio.