SpaceX: atterrato con successo il 12esimo Falcon 9 del 2017

qualche ora fa ha concluso con successo il lancio del secondodella settimana, avvenuto a tre giorni di distanza a Cape Canaveral, in Florida. Lo stesso razzo era stato utilizzato una volta a febbraio per portare dei rifornimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale, per poi atterrare sulla base d’atterraggio di

Il veicolo è stato preparato ed ha completato con successo. Poco dopo il decollo, infatti, il razzo è atterrato su una delle navi drone di SpaceX nell’oceano, al largo della costa di Cape Canaveral.

Si tratta di un traguardo importantissimo per la compagnia diretta da Elon Musk, che segna il dodicesimo atterraggio con successo per il Falcon 9 nell’anno che sta ormai per concludersi.

E’ anche la terza volta che un razzo già lanciato in precedenza è stato lanciato ed atterrato con successo.

Ovviamente soddisfatto l’amministratore delegato della compagnia, che dopo la diretta trasmessa su YouTube si è congratulato con tutto il team sul proprio account ufficiale Instagram.