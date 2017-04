SpaceX ha creato dei razzi a uso multiplo per risparmiare sui lanci

La corsa allo spazio è tanto affascinante quanto costosa, motivo per cui sia la NASA che le altre agenzie spaziali devono fare molto attenzione ai costi e scegliere bene le loro missioni.

SpaceX, la compagnia dell’eclettico Elon Musk, vuole abbattere pesantemente i costi delle missioni creando dei razzi che si possano utilizzare più volte. L’azienda ha già in mano dei progetti funzionanti, il presidente di SpaceX Gwynne Shotwell ha dichiarato in Colorado che i costi per armare di nuovo il Falcon 9 al primo stage sono stati pressoché dimezzati grazie a queste nuove misure. Nonostante non abbia diramato cifre ufficiali, si tratta di un risparmio enorme, poiché il costo del primo stage di un razzo rappresenta il 75-80% del totale.

La compagnia è così riuscita a risparmiare molto denaro nonostante tutti i controlli effettuati sul razzo, in futuro le cifre risparmiate dovrebbero ulteriormente salire. Al momento la compagnia ha investito nello sviluppo di questa tecnologia circa 1 miliardo di dollari ed è ancora lontana dal recuperare i soldi, presto però le cose potrebbero sensibilmente migliorare.