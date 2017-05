SpaceX dovrà risarcire i dipendenti sottopagati, ma la causa fa discutere

Nel 2016, un sondaggio condotto daha rivelato che, entrambe fondate e guidate da, sono due delle aziende con i salari per i dipendenti più bassi del settore hi-tech.

Tale sondaggio ha avuto come risultato una class action depositata da 4.100 dipendenti contro la società spaziale di Musk, in cui hanno rivelatore il datore di lavoro non garantiva loro le pause previste dalla legge. Oggi si scopre che le parti hanno deciso di risolvere la questione consensualmente, ed i legali dell’azienda hanno offerto un risarcimento da 4 milioni di Dollari, di cui 1,3 milioni andranno agli avvocati querelanti e la restante parte ai dipendenti, i quali riceveranno circa 500 Dollari ciascuno.

La scelta ha fatto molto discutere, dal momento che SpaceX ha una valutazione superiore ai 12 miliardi di Dollari, e secondo molti 4 milioni di Dollari sarebbero noccioline per un gigante come quello americano. E’ però anche doveroso sottolineare che, a seguito di questa causa, SpaceX ha effettuato dei cambiamenti alla politica interna.