SpaceX: ecco l'atterraggio del primo razzo riutilizzato

La scorsa settimana, come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, ha fatto la storia riutilizzando per la prima volta un razzo già usato in passato. Ma non è tutto, perchè ilè anche riuscito ad atterrare con successo su una delle navi drone della compagnia di Elon Musk montate nell’Oceano Atlantico.

Proprio SpaceX, attraverso un breve filmato pubblicato sull’account ufficiale Instagram, ha mostrato le fasi finale dell’atterraggio sulla nave drone. Si tratta del primo video ufficiale diffuso dalla compagnia, dal momento che gli altri rilasciati in precedenza non contenevano solo questa fase ma tutta la diretta.

Non è la prima volta tuttavia che un razzo Falcon 9 è atterrato su una nave drone, ma la missione della scorsa settimana ha rappresentato a tutti gli effetti una pietra miliare in quanto si è trattato del sesto tentativo andato a buon fine.