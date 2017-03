SpaceX ha fatto la storia: riutilizzato con successo il primo razzo al mondo

Una missione storica, che segna una prima assoluta, a cui ha assistito ovviamente anche il fondatore, che è apparso in diretta ed ha affermato con orgoglio che la sua compagnia ha fatto la storia, aprendo le porte ad una rivoluzione nel campo dei voli spaziali che è destinata ad abbassare i costi, per permettere alle compagnie di effettuare più voli in un arco di tempo più ristretto proprio a causa dei prezzi meno elevati, dal momento che in precedenza i razzi potevano essere utilizzati una volta sola.

“Ci sono voluti quindici anni per arrivare a questo punto. Abbiamo intrapreso una strada molto difficile, ma sono incredibilmente orgoglioso nell’annunciare che SpaceX ce l’ha fatta ed ha posto una pietra miliare nella storia dello spazio” ha affermato Musk, il quale però ha comunque precisato che dopo ogni volo viene conservata solo parte dei razzi.