SpaceX: l'atterraggio sulla spiaggia di un razzo, il video in 4K

Lo scorso fine settimana SpaceX ha concluso con successo l’atterraggio del razzosu una spiaggia. La società americana ha da poco rilasciato un filmato in 4K, ad un framerate di 60 fotogrammi al secondo, che mostra l’atterraggio sulla spiaggia di Cape Canaveral.

Il video mozzafiato, visualizzabile come sempre in apertura, è stato filmato da un drone presente nelle vicinanze, e mostra lo sbarco ed atterraggio ad alta risoluzione. Si possono anche vedere i detriti del razzo sulla pista di atterraggio mentre si avvicina alla piattaforma.

Si è trattato del quinto atterraggio su una superficie solida per i razzi SpaceX: la maggior parte di questi sono avvenuti in mare, e per la precisione su una chiatta autonoma. I primi tentativi sono stati caratterizzati da esplosioni, a causa della molte variabili in gioco. Il primo atterraggio con successo però è avvenuto nel Dicembre del 2015, e dopo quella data non sono stati registrati (in fase di atterraggio) incidenti.