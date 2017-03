SpaceX ha lanciato un satellite per le comunicazioni sul razzo Falcon 9

ha lanciato con successo un satellite per le comunicazioni in orbita per conto dia bordo del razzo. Chiamato, il satellite ora si trova in orbita sopra la Terra e fornirà dei servizi per le comunicazioni in Brasile.

Il lancio era previsto per la mattinata di Martedì, ma è stato rinviato a causa dei forti venti nella zona. A differenza della maggior parte dei lanci effettuati da SpaceX nel corso degli ultimi due anni, questa missione non prevedeva l’atterraggio, come rivelato anche dall’amministratore della società Elon Musk lo scorso mese di Gennaio in un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale.

Il tutto perchè EchoStar XXIII è un satellite particolarmente pesante che starà in orbita a circa 22.000 miglia sopra la superficie terrestre. Questi due fattori avrebbero costretto SpaceX a modificare l’architettura del razzo in quanto necessitava di una maggiore quantità di carburante.

Lo stesso Musk su Twitter ha rivelato che le prossime missioni simili ad EchoStar XXIII, ovvero quelle che includono il lancio di carichi pesanti, saranno effettuate con i Falcon Heavy o su una versione aggiornata del Falcon 9, battezzata Block 5.