Sparco: tutte le sedute della nuova linea gaming

ha presentato la nuova linea di sedute, composta da tre prodotti, che mira a rendere l’esperienza della simulazione e del gaming più vicina alla realtà, offrendo anche un comfort superiore rispetto ad altri prodotti analoghi, campi in cui la compagnia ha sempre voluto puntare.

Nella fattispecie, i modelli svelati, le cui immagini sono visualizzatili come sempre in calce, sono tre.

Grip rappresenta l’offerta entry-level, e permette all’utente di regolare la posizione di seduta in altezza ed inclinazione, mentre lo schienale offre - oltre alla possibilità di recitazione - anche quella di regolazione lombare micrometrica. Si tratta di un prodotto in pelle sintetica ad alto livello di lavabilità. Il costo sarà di 269 Euro.

Stint, invece, è già indirizzata ai gamer più esigenza ed oltre agli aspetti funzionali e di movimentazione, si concentra sulle prestazioni. Si tratta di una sedia che include il nuovo sistema Coldflow che vede accoppiarsi, sia nel cuscino che nella parte centrale dello schienale, un tessuto microforato ed un cuscino composto da fili di natura epossidica.

Comp è il modello di lusso ed è concepito in due varianti: C (costerà 800 Euro) e V (550 Euro). La prima, ovvero quella top di gamma, è dotata di uno schienale composto dallo stesso materiale composito in fibra di carbonio utilizzato nelle supercar. V, invece, è equipaggiata in vetro resina verniciato in nero opaco.

Interessante anche notare che Sparco ha avviato una collaborazione con Codemasters assieme alle quali verrà prodotta una poltrona personalizzata per DiRT Rally.

“La collaborazione con SPARCO è stata una scelta naturale dopo decenni passati a sviluppare giochi di corse. E’ emozionante osservare come la sovrapposizione tra i nostri universi paralleli di corse virtuali e mondo reale, continui a crescere. I veri giocatori, così come i veri piloti, cercano dei veri kit. Ottenere questo livello di attenzione da parte di ingegneri del motorsport, leader a livello mondiale, dimostra l’importanza e l'immersione possibile all’interno del mondo virtuale di oggi.” Commenta Toby Evan-Jones, Director, Business Development di Codemasters.