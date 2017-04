Spazio: un maxi asteroide sfiorerà la Terra alle 21:30

Si chiamaed ha un diametro di un chilometro. Si tratta dell’asteroide che, questa notte, transiterà a soli 1,8 milioni di chilometri dalla Terra. La particolarità è data dal fatto che si tratta dell’asteroide più grande che si sia mai avvicinato al nostro pianeta dal 2004.

Chiaramente non rappresenterà in alcun modo una minaccia per la Terra, nonostante rientri nell’elenco degli oggetti potenzialmente pericolosi, che comprende tutti gli asteroidi con un diametro superiore ai cento metri e con un’orbita inferiori ai 7,5 milioni di chilometri dal pianeta.

Il passaggio di 2014 JO25 è previsto per le 14:25 di oggi, mentre stasera dalle 21:30 sarà “perfettamente visibile dall’Italia, non lontano dall’Orsa Maggiore. Per vederlo basterà munirsi di un normale binocolo. L’asteroide sarà riconoscibile in quanto sarà un piccolo puntino luminoso in rapido movimento” ha affermato l’astrofisica Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.