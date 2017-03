Speciale Festa del Papà: Wind regala 3 giga per una settimana

Continuano le offerte degli operatori telefonici in occasione delle ricorrenze. E se la settimana scorsa vi abbiamo raccontato delle promozioni lanciate in occasione della Festa della Donna, oggi, quando mancano cinque giorni alla, ne arriva un’altra.

Wind, infatti, ha annunciato che fino al 19/3, presso tutti i negozi sparsi sul territorio italiano sarà possibile attivare gratuitamente un’offerta che permetterà agli utenti di godere in maniera del tutto gratuita di 3 gigabyte di navigazione per una settimana.

I giga sono utilizzabili entro i sette giorni dalla data di attivazione, e non concorreranno al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

L’offerta è riservata alle SIM ricaricabili, ed il consumo potrà essere controllato attraverso l’app Veon, l’area clienti Wind o inviando un SMS al 4155 con il testo DATI.

Per maggiori informazioni, come sempre, vi rinviamo alla pagina ufficiale dell’offerta.