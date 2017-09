Sphero amplia il catalogo dedicato a Star Wars, arrivano R2D2 e BB-9E

Nel corso della seconda edizione del Force Friday, l'evento dedicato al merchandising di Star Wars,ha esteso il proprio catalogo di prodotti a tema Star Wars, presentando. I due droidi astromeccanici sono telecomandabili da smartphone, proprio come l'adorabile unità BB8 rilasciata sempre da Sphero ormai due anni fa.

BB-9E fa parte della stessa famiglia di BB8, il tenerissimo droide che abbiamo visto per la prima volta in The Force Awakens. Il robottino in questione, rigorosamente color nero impero, lo vedremo nel prossimo episodio della nuova trilogia, ma sappiamo già che sarà una delle unità astromeccaniche impiegate dal Primo Ordine.

Sostanzialmente si tratta di una ricolorazione del precedente modello di Sphero che presenta, quindi le stesse identiche feature che abbiamo già avuto modo di apprezzare. Proprio come BB8, sarà composto da due pezzi attaccati tra di loro grazie magnete. L'interessante differenza è costituita dalla presenza di un led rosso sulla testa del droide. Scelta che va ad impreziosire ulteriormente il giocattolo, mostrando un piccolo svecchiamento rispetto al primo droide a tema Guerre Stellari di Sphero. Il prezzo è sempre di 170€ ed è già disponibile sui principali store europei, a partire dal sito italiano di Disney Store.

La vera novità è costituita da R2D2, il leggendario droide di Luke Skywalker (e di Anakin ancora prima di lui). Sebbene i modelli purtroppo non siano in scala tra di loro, ovviamente si tratta di un robottino più grande del BB8 rilasciato due anni fa. R2D2 della Sphero dovrebbe misurare 17cm. Il droide non solo può muovere a comando il terzo piede, ma è in grado di ricreare tutta una serie di scene dei film originali. Ad esempio può cadere a peso morto come quando viene colpito dai blaster a colpi ionici dei Jawa in Una nuova speranza. Inoltre a differenza di BB8 e BB-9E è dotato di propri speaker, quindi i suoni sono direttamente prodotti dal droide e non ricreati dallo smartphone usando la companion app. Il prezzo è ovviamente leggermente più alto rispetto agli altri due prodotti, sempre sul sito italiano del Disney Store lo si trova a 200€.