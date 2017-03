Spotify: arriva la canzone ascoltabile solo se piove

La band di Austin, i, nella giornata di ieri ha rilasciato una nuova canzone, battezzato “No No Ta Slode Aln” che è disponibile anche sugrazie ad una partnership stretta tra il gruppo ed il servizio di streaming musicale.

Tuttavia, c’è una particolarità in tutto ciò. Secondo quanto riportato da Pitchfork, la canzone non è ascoltabile in qualsiasi momento. Il servizio di streaming, infatti, utilizza il targeting geografico per rendere il brano disponibile solo nelle aree degli Stati Uniti in cui è prevista pioggia o in cui sta piovendo. Ciò vuol dire che non tutti potranno accedervi, soprattutto se vi è il sole.

Si tratta di una funzione senza dubbio curiosa, e simpatica allo stesso momento che però è disponibile solo negli USA almeno al momento. Trenta secondi di canzone, però, sono ascoltabili nello spot di North Face, che potete trovare in calce, giusto per farvi un’idea della traccia.