Spotify: la condivisione della musica avviene attraverso i QR Code

Interessante nuova funzionalità lanciata super le applicazioni mobili e che introduce un nuovo modo per condividere istantaneamente le tracce presenti sulla piattaforma di streaming con gli amici delle vicinanze.

Si chiama Spotify Codes e, come suggerisce il nome, attraverso la scansione di un QR inserito sotto il nome delle tracce, consente di “trasferire” una canzone ad un amico. Il funzionamento è molto semplice: basta fare click sul pulsante di ricerca, e sarà possibile vedere un’icona con una fotocamera che, se cliccata, consentirà di effettuare la scansione del codice in questione.

La feature è stata in fase di test per molto tempo con una ristretta cerchia di utenti ed è stata implementata in maniera simile a quanto fatto su Facebook Messenger, Snapchat e Twitter per l’aggiunta di nuovi amici. In questo modo, Spotify va ad allargare ulteriormente il proprio comparto mobile, su cui ha puntato massicciamente sin dai primi istanti in cui è stato lanciato il servizio.