Spotify disponibile per il download sul Windows Store

Dopo essere approdato, senza però dare la possibilità agli utenti di scaricarlo, sulqualche giorno fa,è finalmente disponibile per il download sul negozio di applicazioni dell’ecosistema del colosso di Redmond.

Annunciata alla Build Conference 2017 insieme ad iTunes, Spotify rappresenta un’aggiunta importantissima per il Windows Store, e nella fattispecie va ad integrare tutte le così dette “Essential App” che ormai sono presenti su praticamente tutti i computer degli utenti. Inoltre, sarà particolarmente utile per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un computer basato su Windows 10 S, la versione dell’ultimo sistema operativo di Microsoft che come ormai noto si basa esclusivamente sul Windows Store e non consente l’installazione di applicazione sterne al negozio.

In precedenza l’applicazione era solo elencata nel negozio e non era disponibile per il download, ma dalla giornata di ieri può essere scaricata ed installata, ovviamente gratuitamente.