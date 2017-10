Spotify: disponibile un'applicazione dedicata agli artisti e collaboratori

Si chiama "" ed è la nuova applicazione, separata da quella classica, dedicata esclusivamente agli artisti e ai loro collaboratori.

Attualmente è disponibile solo su iOS, ma il servizio di streaming musicale promette che sarà presto disponibile una versione Android. Per poter usufruire del nuovo servizio occorre essere verificato come artista su Spotify.



Utilizzando la nuova applicazione, gli artisti possono gestire il proprio profilo e aggiornare la propria raccolta di brani, album e playlist da qualsiasi luogo. E' possibile inoltre tenere d'occhio le statistiche di streaming in tempo reale per la prima settimana di un nuovo singolo o album. L'applicazione permette anche di avere più informazioni sugli ascoltatori, come l'età, il sesso, la posizione approssimativa e gli altri artisti che gli utenti stanno ascoltando.



L'applicazione "Spotify for Artists" è stata testata per un paio di mesi con oltre 100 beta tester prima della release di oggi su iOS.