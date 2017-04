Spotify: gli sconti per studenti arrivano in Italia

, nell’ormai lontano 2014, ha lanciato un programma di abbonamento Premium per gli studenti, che prevede sconti per tutti coloro che stanno ancora studiando. Nella giornata di ieri, la società svedese ha annunciato l’espansione del programma a 33 nuovi paesi, tra cui figura anche l’Italia.

Nella fattispecie, la lista completa dei mercati in cui sono disponibili questi sconti include Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Lituania, Lettonia, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Filippine, Portogallo, Singapore, Spagna, Svizzera e Turchia.

Per poter godere dello sconto, basterà registrarsi a questo indirizzo. Il piano prevede l’abbonamento Premium a 4,99 Dollari al mese piuttosto che 9,99 Dollari. Spotify utilizzerà SheerID per verificare lo stato di ammissibilità di uno studente, e continuerà ad offrire gli sconti fin quando il cliente non continuerà a studiare.