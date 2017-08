Spotify è in arrivo anche su Xbox One, la conferma da Major Nelson

potrebbe presto approdare suattraverso un’applicazione dedicata. Le immagini trapelate su Reddit, che mostranosono chiarissime: il dirigentestarebbe già testando l’app della famosa piattaforma di streaming musicale, alimentando ulteriormente le speculazioni a riguardo.

Fonti vicine alle società riferiscono che Spotify e Microsoft starebbero già lavorando sull’app, che sarebbe in fase di test interno.

Spotify è disponibile sul Windows Store da qualche settimana come applicazione desktop per Windows 10, ma non è un’Universal App in grado di funzionare anche su dispositivi associati come l’Xbox One.

La nuova applicazione per la console potrebbe espandere ulteriormente l’utilizzo di Spotify su nuovi tipi di dispositivi, ma arriverebbe due anni dopo il debutto su PlayStation 3 e PlayStation 4. Al momento però ancora non sono disponibili informazioni sull’eventuale lancio.