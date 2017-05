Spotify in arrivo sul Windows 10 Store per PC

, una delle piattaforme di streaming musicale più popolari del web, è pronta ad approdare sullo store diper PC., nel corso del keynote tenuto ieri pomeriggio, e nel corso del quale ha anche svelato, ha rivelato che l’app disarà presto disponibile sul negozio.

A quanto pare l’applicazione sarà basata su Project Centennial, il che vuol dire che non sarà in grado di girare su Xbox One e Windows 10 Mobile.

Almeno al momento però non è stata rivelata la data di lancio ufficiale, ma nel frattempo sul web è emerso uno screenshot dell’applicazione, che riprende a grandi linee quella per Mac ed il software per Windows. E’ chiaro però che l’arrivo nello Store rappresenta un’ottima notizia per tutti gli utenti che utilizzano il nuovo sistema operativo di Microsoft.