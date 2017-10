Spotify lancia Rise, un programma per spingere gli artisti emergenti

Oggiha annunciato il lancio di, un nuovo programma che permetterà al mondo di scoprire la prossima generazione di superstar musicali.

È difficile negare l'influenza che ha Spotify nel mondo della musica, dopo tutto il servizio di streaming ha oltre 50 milioni di abbonati che la confermano leader nel mercato dello streaming musicale. Spotify con RISE vuole lanciare nuovi artisti, promuovendoli di fronte agli ascoltatori della piattaforma. Per ogni artista ammesso al programma, Spotify realizzerà playlist specifiche e contenuti dedicati, non solo audio ma anche video. Gli artisti che faranno parte di questo programma beneficeranno anche di una spinta pubblicitaria diventando protagonisti di campagne social e di pubblicità televisive e godranno di particolari accordi che Spotify stringerà con alcuni partner commerciali.

Spotify ha chiarito non agirà come un'etichetta discografica digitale e non sarà titolare dei diritti d'autore associati alle opere degli artisti, non percepirà nemmeno ricavi relativi al merchandise e ai tour effettuati dagli artisti.

Il programma inizierà con quattro artisti che ricoprono diversi generi: l’artista pop Kim Petras, l’artista pop-rock Lauv, il cantante country Russell Dickerson e l’artista hip-hop Trippie Redd. RISE sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, Canada e nel Regno Unito. Spotify continuerà ad aggiungere quattro nuovi artisti ogni tot mesi, con l’obiettivo di lanciare 16 artisti emergenti all’anno.