Spotify: lascia il capo della divisione video e podcast

Lo scorso annoha pubblicato una serie di spettacoli originali, prodotti direttamente dalla compagnia nordeuropea, che però non hanno registrato l’impatto sperato da parte dei dirigenti. Bloomberg ha riferito che Tom Calderone, l’ex capo di VH1, ha lasciato la compagnia.

In una dichiarazione fornita all’Hollywood Reporter, Spotify ha confermato l’abbandono di Calderone, ed ha anche affermato che “siamo concentrati per espandere la nostra offerta video e pubblicare video su Rap Caviar, Rock This ed altre playlist popolari. Tuttavia, lo sviluppo dei nostri video e contenuti proprietari resta una priorità per Spotify e presto avremo molti annunci da fare sui nostri piani futuri”.

L’interesse per Spotify nei confronti dei video non è una novità, e risale ad un paio di anni ma, come fatto dagli altri servizi musicali, non ha riscosso il successo sperato tra gli abbonati. Ciò che resta da capire è che piano ha intenzione di mettere in atto Spotify per risollevare le sorti della divisione.