Spotify: ora è possibile creare playlist in Facebook Messenger

Nuova interessante funzione lanciata da Spotify per il. Da ora, infatti, sarà possibile creare playlist insieme agli amici, il tutto utilizzando l’estensione per l’applicazione che è stata lanciata da qualche mese.

Nella fattispecie, le playlist create con gli amici potranno non solo essere importate nell'app ufficiale della piattaforma di streaming musicale, ma potranno anche essere condivise con altre persone e permettere agli amici di aggiungere col passare del tempo nuove tracce.

Si tratta dell’ennesima apertura di Spotify nei confronti del social network di Mark Zuckerberg. La società svedese, infatti, sin da subito ha voluto ampliare il proprio comparto social, incentrando il tutto sulla condivisione ed interazione dei gusti musicali.

La particolarità è data dal fatto che gli amici non dovranno per forza essere iscritti a Spotify per poter aggiungere nuove canzoni alle playlist.

Secondo Spotify si tratta di una funzione studiata apposta per i viaggi e le feste.