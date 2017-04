L'app diper Apple Watch sarà disponibile entro la fine dell'anno, come confermato dalla società nelle scorse ore. Per l'occasione,ha stretto una collaborazione con gli sviluppatori di(precedentemente nota come Spotty), app non ufficiale che consente di gestiresullo smartwatch della casa di Cupertino.

Snowy diventerà quindi il client ufficiale Spotify per Apple Watch, l'app subirà un restyling grafico ma manterrà inalterate le sue funzionalità, permettendo di riprodurre musica, gestire le proprie playlist e ascoltare i brani offline. Confermata anche la presenza di complicazioni per i vari quadranti dell'orologio.

L'app di Spotify per Apple Watch arriverà entro fine anno, una finestra di lancio esatta non è stata ancora rivelata.